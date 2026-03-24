Мошенники обманывают путешествующих за рубеж россиян, рассказали в СФ

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мошенники начали обманывать путешествующих в другие страны россиян, представляясь сотрудниками госорганов и заявляя о якобы имевшихся контактах с запрещенными организациями, рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин.
«Спустя некоторое время после возвращения из поездки за границу человеку начинают звонить или писать с разных номеров. В сообщениях утверждается, что во время поездки он якобы посещал или контактировал с некой организацией, которая в России признана нежелательной или запрещённой. Человека от имени представителя госорганов предупреждают о проверках, возможных ограничениях счетов или иных последствиях», — сказал Шейкин.
После предупреждения, по словам сенатора, жертве предлагают способ «урегулировать ситуацию» — выполнить определённые действия, чаще всего связанные с переводом средств на «безопасный счёт» или передачей финансовых данных.
«Логика давления проста: сначала вселить чувство страха возможных последствий, а затем предложить быстрый способ их избежать. По сути, это адаптация хорошо известной схемы “звонка от службы безопасности”, но более точечная», — пояснил парламентарий.
Шейкин также подчеркнул, что никакие государственные органы не решают подобные вопросы через мессенджеры или случайные звонки и не просят переводить денежные средства на какие-либо сторонние счета. Он добавил, что любые юридически значимые действия происходят исключительно в официально установленном порядке.
«Если вы столкнулись с подобными звонками или сообщениями, главное — не вступать в диалог и не выполнять никаких требований. Следует прекратить общение и заблокировать номера», — предупредил первый зампред конституционного комитета Совфеда.