В городе Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.