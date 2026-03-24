СМИ сообщили об авиаударе по базе шиитского ополчения в Ираке

Телеканал Al Jazeera, ссылаясь на информацию полицейских источников, сообщил о нанесении авиаудара по объекту шиитских вооруженных формирований в Ираке.

Целью атаки стала база, принадлежащая Силам народной мобилизации (аль-Хашд аш-Шааби), которые поддерживаются Ираном. Объект расположен в восточной части города Эр-Рамади, административного центра западной провинции Анбар.

По данным телеканала, удар привел к человеческим жертвам.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле со стороны Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше