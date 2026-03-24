Caracol: число погибших при крушении самолёта ВВС Колумбии достигло 34

Количество погибших в результате крушения самолёта ВВС Колумбии в Пуэрто-Легисамо увеличилось до 34 человек, ещё 21 числится пропавшим без вести, сообщает Caracol со ссылкой на губернатора департамента Путумайо Джона Молину.

«Поисковые работы и проверка продолжаются», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что самолёт Hercules ВВС Колумбии, на котором находились более 100 военных, потерпел крушение. Министр обороны Педро Санчес подтвердил, что авария произошла, когда Hercules ВВС Колумбии взлетал на юге страны.