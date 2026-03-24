Caracol: число погибших при крушении самолёта ВВС Колумбии достигло 34

Количество погибших в результате крушения самолёта ВВС Колумбии в Пуэрто-Легисамо увеличилось до 34 человек, ещё 21 числится пропавшим без вести, сообщает Caracol со ссылкой на губернатора департамента Путумайо Джона Молину.