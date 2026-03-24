Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, над морем сбита воздушная цель

Военнослужащие армии России в Севастополе отражают атаку ВСУ, над морем сбита одна воздушная цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны», — написал он в своём Telegram-канале.
В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили над регионами России 67 украинских БПЛА.
Также стало известно, что за сутки российские системы ПВО успешно перехватили и ликвидировали более 50 украинских БПЛА в небе над Курской областью.
