Ким Чен Ын заявил о правильности отказа КНДР от денуклеаризации

ПХЕНЬЯН, 24 марта. /ТАСС/. КНДР сделала правильный выбор, развивая ядерные силы сдерживания. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, выступая на заседании Верховного народного собрания (парламента) 15-го созыва, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Враждебные силы проповедовали отказ от ядерного оружия, но сегодняшняя реальность ясно демонстрирует законность стратегического выбора нашей страны, мудрость решения отвергнуть сладкие речи врагов и навсегда закрепить обладание ядерным оружием», — подчеркнул глава государства. Таким образом, указал он, КНДР «открыла новую эру обеспечения безопасности и защиты мира силой, а не какими-либо декларациями или призывами».
Ким Чен Ын подчеркнул, что в Пхеньяне вовремя «осознали неизменную природу империалистических сил, стремящихся к гегемонии с постоянно возрастающей интенсивностью» и поэтому «обеспечили практическую возможность противостоять будущим угрозам безопасности». Он указал, что Соединенные Штаты и их союзники постоянно размещают в районе Корейского полуострова стратегические ядерные ресурсы, однако КНДР поддерживает высокий уровень боеготовности, и поэтому ей ничего не угрожает.
Ким Чен Ын подчеркнул, что создание ядерного щита «гарантирует и стимулирует развитие всех секторов страны, включая экономику и культуру, а также улучшение жизни людей». По его словам, только за прошедшую пятилетку инвестиции в основные сектора экономики увеличились в 2,4 раза по сравнению с предыдущим периодом, а инвестиции в ключевые сектора — более чем в восемь раз. Был достигнут значительный прогресс в обеспечении экономического роста и обновлении технологической инфраструктуры.
«Все это доказывает, что наша уникальная стратегия развития, которая ставила во главу угла обеспечение собственной безопасности и последовательно реализовывала линию укрепления наших ядерных сил, одновременно прилагая огромные усилия к национальному и экономическому развитию, оказалась весьма точной. Кроме того, мы полностью развенчали абсурдную риторику и софистику враждебных сил, утверждавших, что без ядерного разоружения не будет процветания, с помощью научной реальности. Напротив, мы продемонстрировали всему миру каскадный эффект, который обеспечивает защита интересов безопасности во всех аспектах государственного строительства, включая политику, экономику, культуру и внешнюю политику», — резюмировал Ким Чен Ын.