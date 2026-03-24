Ким Чен Ын заявил о правильности отказа КНДР от денуклеаризации

Ким Чен Ын подчеркнул, что создание ядерного щита «гарантирует и стимулирует развитие всех секторов страны, включая экономику и культуру, а также улучшение жизни людей». По его словам, только за прошедшую пятилетку инвестиции в основные сектора экономики увеличились в 2,4 раза по сравнению с предыдущим периодом, а инвестиции в ключевые сектора — более чем в восемь раз. Был достигнут значительный прогресс в обеспечении экономического роста и обновлении технологической инфраструктуры.