Ким Чен Ын предложил учредить полицию в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении создать в стране полицейскую систему и впоследствии реорганизовать существующие Войска общественной безопасности.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), окончательное решение по этому вопросу должно быть принято Верховным народным собранием КНДР на одной из будущих сессий.
В своей программной речи на первой сессии парламента 15-го созыва Ким Чен Ын отметил, что введение полицейской системы продиктовано необходимостью укрепления внутренней безопасности и совершенствования правовых механизмов.
Он подчеркнул, что новая структура должна соответствовать политическим реалиям государства и требованиям современности. По словам северокорейского лидера, создание полиции — это естественный элемент государственного управления, а сам термин не несет негативного смысла.
После официального учреждения полицейской системы, как уточнил Ким Чен Ын, будет проведена реорганизация Войск общественной безопасности, которые будут преобразованы в полицейские силы.
В настоящее время функции охраны внутреннего порядка, защиты критически важных объектов и обеспечения безопасности граждан в КНДР выполняют военизированные подразделения Министерства общественной безопасности, действующие отдельно от армии и спецслужб.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.