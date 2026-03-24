Сенат Конгресса США утвердил новую кандидатуру на пост главы МВБ

В поддержку Маркуэйна Маллина проголосовали 54 сенатора.

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Маркуэйна Маллина в качестве нового американского министра внутренней безопасности. Трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа вел в понедельник телеканал C-SPAN.

В поддержку кандидатуры Маллина высказались 54 сенатора, против выступили 45 законодателей. Для утверждения в верхней палате Конгресса за него должно было проголосовать простое большинство.

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Маллина 5 марта. Он отправил в отставку с поста главы МВБ США Кристи Ноэм. 48-летний Маллин является членом Сената Конгресса от штата Оклахома. Он индеец из племени чероки и станет вторым членом президентского кабинета, представляющим коренное население.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
