Сенат Конгресса США утвердил новую кандидатуру на пост главы МВБ

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Маркуэйна Маллина в качестве нового американского министра внутренней безопасности. Трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа вел в понедельник телеканал C-SPAN.
В поддержку кандидатуры Маллина высказались 54 сенатора, против выступили 45 законодателей. Для утверждения в верхней палате Конгресса за него должно было проголосовать простое большинство.
Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Маллина 5 марта. Он отправил в отставку с поста главы МВБ США Кристи Ноэм. 48-летний Маллин является членом Сената Конгресса от штата Оклахома. Он индеец из племени чероки и станет вторым членом президентского кабинета, представляющим коренное население.