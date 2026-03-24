Российский морпех за сутки уничтожил семь дронов ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах российской группировки войск «Центр», с позывным «Охало» рассказал РИА Новости, что за сутки уничтожил семь беспилотников ВСУ на добропольском направлении в ДНР.