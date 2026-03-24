Российский морпех за сутки уничтожил семь дронов ВСУ в ДНР

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах российской группировки войск «Центр», с позывным «Охало» рассказал РИА Новости, что за сутки уничтожил семь беспилотников ВСУ на добропольском направлении в ДНР.

По словам стрелка отряда «Барс-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии, в ходе воздушного наблюдения он уничтожил украинские беспилотники различных типов.

«Мною было уничтожено шесть FPV-дронов за сутки и один разведывательный Mavic», — сообщил «Охало».

Он отметил, что поражение беспилотников требует точного расчета времени.

«Дроны находятся на большой высоте, движутся быстро, попасть по ним крайне сложно. Ты наблюдаешь и ждешь момент», — пояснил военнослужащий.

По его словам, наиболее уязвимым моментом для дрона является остановка перед выполнением задачи.

«Перед сбросом боеприпаса он останавливается, и вот эти несколько секунд — шанс для поражения цели», — рассказал боец.