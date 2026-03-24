Эндокринолог рассказала, кто в группе риска по сахарному диабету

РИА Новости: сахарному диабету больше подвержены люди с лишним весом.

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. Сахарному диабету больше подвержены люди с лишним весом, в группе риска — пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила РИА Новости главный эндокринолог Приморья, заведующая Приморским краевым центром диабета и эндокринных заболеваний Краевой клинической больницы № 2 Ольга Цыганкова.

Ранее на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу, болезнь угрожает превратиться в эпидемию.

«Сахарному диабету II типа подвержены люди с избыточной массой тела и ожирением, особенно абдоминальным, с малоподвижным образом жизни, люди в возрасте старше 35−40 лет, с наследственностью по заболеванию у родственников. Также женщины, перенесшие гестационный сахарный диабет. В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, а также нарушениями липидного профиля», — сказала врач.

По ее словам, в большинстве популяций распространенность сахарного диабета зависит от пола — у женщин в 2,5 раза выше, а также массы тела, и возрастает по мере увеличения возраста.

«Актуальность эпидемиологии сахарного диабета II типа обусловлена прежде всего тем, что его доля среди других форм диабета достаточно высока и составляет 85−90%. Вторым важным обстоятельством является то, что фактическая распространенность сахарного диабета II типа в 3−5 раз превышает регистрируемую по обращаемости», — добавила Цыганкова.

