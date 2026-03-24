КНДР изменила Конституцию, убрав слово «социалистическая»

Председатель ВНС, депутат Чо Ён Вон, выступил с докладом, в котором подчеркнул необходимость внесения поправок и дополнений в Конституцию в соответствии с требованиями нового этапа развития революции. Он отметил, что это станет «радикальной вехой в создании юридической гарантии социалистического строительства и победоносного продвижения нашего дела». В докладе также подробно объяснялись содержания законопроекта, который включает переименование «Социалистической Конституции КНДР» в «Конституцию КНДР».