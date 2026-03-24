КНДР изменила Конституцию, убрав слово «социалистическая»

Во время второго дня первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) пятнадцатого созыва в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) были внесены изменения в Конституцию, в результате чего из её названия исключено слово «социалистическая». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Председатель ВНС, депутат Чо Ён Вон, выступил с докладом, в котором подчеркнул необходимость внесения поправок и дополнений в Конституцию в соответствии с требованиями нового этапа развития революции. Он отметил, что это станет «радикальной вехой в создании юридической гарантии социалистического строительства и победоносного продвижения нашего дела». В докладе также подробно объяснялись содержания законопроекта, который включает переименование «Социалистической Конституции КНДР» в «Конституцию КНДР».
Закон «О внесении поправок и дополнений в Социалистическую Конституцию КНДР» был принят единогласно, что свидетельствует о поддержке данных изменений среди членов ВНС.
Данные изменения происходят на фоне напряженных отношений с Южной Кореей, которую лидер КНДР Ким Чен Ын ранее назвал «враждебным государством». Он также заявил о намерении полностью отвергать и игнорировать любые вмешательства со стороны Сеула, добавив, что подобные действия вызовут «безжалостный» ответ.
Также Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством.