Госдеп США ищет поставщиков взрывчатки для разминирования на Украине

РИА Новости: Госдеп США ищет подрядчиков для разминирования на Украине.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Госдепартамент США изучает возможности привлечения подрядчиков из числа малого бизнеса для поставок взрывчатки и оборудования, предназначенных для разминирования на Украине, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.

Речь идет о поддержке подразделений по обезвреживанию боеприпасов (EOD), которые занимаются выявлением и нейтрализацией неразорвавшихся снарядов и мин. В перечне указаны, в частности, пластичная взрывчатка (C4), детонаторы, капсюли-детонаторы, детонирующий шнур и другие средства, применяемые при разминировании.

Отмечается, что поставки могут осуществляться напрямую в Киев или через логистический центр госдепартамента в Балтиморе, а срок доставки не должен превышать 180 дней с момента возможного заключения контракта.

При этом подчеркивается, что текущий запрос носит исследовательский характер и не является объявлением тендера или обязательством заключить контракт.

