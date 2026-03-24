CBS: Иран изучает предложения США

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни американская сторона провела переговоры с «главным человеком» в Иране. Он также сообщил, что у сторон есть около 15 пунктов соглашения. Контуры возможной сделки пока неясны. The Jerusalem Post утверждает, что от иранской стороны переговоры с США ведет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф.