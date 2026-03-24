«Настоящая бомба»: в Британии испугались последствий хода Трампа по Ирану

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном стало настоящей неожиданностью для европейских политиков, пишет британская газета Guardian.
«Это была настоящая бомба, хотя и замедленного действия, поскольку поначалу казалось, что Трамп был либо фантазером, либо просто создавал прикрытие, чтобы отступить, как это было во множестве предыдущих столкновений, например, из-за тарифов или Гренландии», — говорится в материале.
Как считает издание, вызывает вопросы и нежелание американского лидера не раскрывать, с кем США якобы вели переговоры.
«Оставалась вероятность того, что один из членов иранской группы лидеров действует самовольно, и в этом случае последует масштабная политическая реакция», — говорится в материале.
Советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к прежнему формату переговоров с Вашингтоном.
Он добавил, что сообщения о якобы идущих переговорах между США и Ираном не соответствуют действительности, отметив, что «Вашингтон использует метод лжи, когда терпит поражение в ходе нападения».