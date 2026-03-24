Названа основная версия пропажи двух подростков в Ульяновске

Спасатели ищут двух подростков, которые собирались перейти Волгу в Ульяновске. Сообщение об их исчезновении поступило в ночь на понедельник. Для поисков мальчиков используют воздушные подушки и квадрокоптеры. Поисковики «Лизы Алерт» обследуют береговую линию, опрашивают население и расклеивают ориентировки. По факту пропажи подростков СК расследует уголовное дело об убийстве.
«Провалились под лед», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о приоритетной версии произошедшего с пропавшими мальчиками.
При этом в правоохранительных органах сообщили, что во время поисков очевидных следов мальчиков обнаружено не было.