Названа основная версия пропажи двух подростков в Ульяновске

Спасатели ищут двух подростков, которые собирались перейти Волгу в Ульяновске. Сообщение об их исчезновении поступило в ночь на понедельник. Для поисков мальчиков используют воздушные подушки и квадрокоптеры. Поисковики «Лизы Алерт» обследуют береговую линию, опрашивают население и расклеивают ориентировки. По факту пропажи подростков СК расследует уголовное дело об убийстве.