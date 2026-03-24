Юрист: яркий парфюм в офисе грозит выговором или лишением части премии

Использование яркого парфюма на рабочем месте может привести к замечанию, выговору или даже лишению части премии, если это запрещено внутренними правилами компании, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
По его словам, закон напрямую не запрещает приходить на работу сильно надушившись. Однако работодатель вправе устанавливать правила поведения, включая запрет на резкие запахи, если они мешают другим сотрудникам.
Если такое требование закреплено во внутренних документах, его нарушение может считаться дисциплинарным проступком. В этом случае сотруднику могут объявить замечание или выговор, отмечает Южалин. При повторных нарушениях возможно увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей.
«Увольнение — это, конечно, уже крайний случай», — отмечает юрист.
Кроме того, если премия зависит от отсутствия взысканий, работник может лишиться части выплаты — до 20% от месячного заработка, заключил эксперт.
