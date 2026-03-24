В Полтаве прогремел новый взрыв

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В нескольких городах Украины прогремели взрывы.
В начале ночи телеканал «Общественное» сообщили о взрыве в Харькове. Позже телеканал сообщил о таком же происшествии в подконтрольном ВСУ Запорожье и Полтаве.
«В Полтаве прозвучал повторный взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.