Ким Чен Ын: КНДР будет считать Южную Корею самым враждебным государством

ПХЕНЬЯН, 24 марта. /ТАСС/. КНДР будет считать Республику Корея самым враждебным государством. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, выступая на заседании Верховного народного собрания (парламент) 15-го созыва, сообщило агентство ЦТАК.
«Мы будем обращаться с Республикой Корея особо, признав ее самым враждебным государством, будем полностью отвергать и игнорировать ее самыми решительными словами и шагами. За любые действия Республики Корея, посягающие на нашу страну, мы безжалостно заставим ее заплатить высокую цену, не допуская ни малейших колебаний или раздумий», — указал Ким Чен Ын.
Аналогичное заявление в отношении Южной Кореи лидер КНДР сделал на съезде Трудовой партии Кореи, который прошел в Пхеньяне 19−25 февраля.