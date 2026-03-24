Ким Чен Ын: КНДР будет считать Южную Корею самым враждебным государством

Пхеньян будет полностью отвергать и игнорировать Сеул, отметил лидер страны.

ПХЕНЬЯН, 24 марта. /ТАСС/. КНДР будет считать Республику Корея самым враждебным государством. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, выступая на заседании Верховного народного собрания (парламент) 15-го созыва, сообщило агентство ЦТАК.

«Мы будем обращаться с Республикой Корея особо, признав ее самым враждебным государством, будем полностью отвергать и игнорировать ее самыми решительными словами и шагами. За любые действия Республики Корея, посягающие на нашу страну, мы безжалостно заставим ее заплатить высокую цену, не допуская ни малейших колебаний или раздумий», — указал Ким Чен Ын.

Аналогичное заявление в отношении Южной Кореи лидер КНДР сделал на съезде Трудовой партии Кореи, который прошел в Пхеньяне 19−25 февраля.

