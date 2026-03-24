Военкоры сообщили о начале массированного удара по Украине

А ранее над территорией Украины был замечен самолёт радиолокационного дозора Saab 340 AEW&C. Шведская машина оснащена радаром Erieye с активной фазированной решеткой. Это оборудование позволяет обнаруживать воздушные и морские объекты на удалении до 450 километров, одновременно сопровождая до 1000 целей в небе и 500 на воде. Наличие такого «летающего радара» резко повышает осведомлённость сил противовоздушной обороны. Однако управление информацией сопряжено с техническими сложностями.