Иностранные СМИ отказались приехать в Хорлы, заявил Сальдо

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Иностранные журналисты и общественники не проявили интереса к предложению посетить Хорлы в Херсонской области и самим посмотреть на факты о произошедшем там в новогоднюю ночь теракте ВСУ, заявил в интервью РИА Новости херсонский губернатор Владимир Сальдо.
«Я их приглашал, но им это неинтересно. Они не проявляют интереса, чтобы самим посмотреть, увидеть факты, а не придуманные фейковые новости, которые им дает киевский режим», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос, планируется ли визит иностранных журналистов и общественников в Хорлы.
Первого января глава региона сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.