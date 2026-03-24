В КНДР из названия конституции убрали слово «социалистическая»

Корейская Народно-Демократическая Республика убрала слово «социалистическая» из названия своей конституции, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Кроме того, изменения были внесены в содержание документа. ЦТАК уточнило, что в рамках второго дня первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва выступил председатель этого высшего законодательного органа Чо Ён Вон.
Депутат отметил, что изменения и дополнения проводятся «с требованиями нового этапа развития революции».
«Он также подробно разъяснил содержание законопроекта, включая переименование “Социалистической Конституции Корейской Народно-Демократической Республики” в “Конституцию Корейской Народно-Демократической Республики”», — говорится в публикации ЦТАК.
Верховное народное собрание рассмотрело эту инициативу. Затем депутаты единогласно приняли постановление о внесении соответствующих изменений и дополнений.
Напомним, 23 марта сообщалось, что высший руководитель КНДР Ким Чен Ын был переизбран на пост главы Государственного совета страны. Такое решение приняли депутаты Верховного народного собрания 15-го созыва. Президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием. Глава российского государства отметил, что это решение демонстрирует единодушную общественную поддержку курса, проводимого лидером КНДР.