Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын анонсировал создание полицейской системы

ПХЕНЬЯН, 24 марта. /ТАСС/. КНДР будет укреплять правовую систему и создаст полицейскую систему. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, выступая на заседании Верховного народного собрания (парламента) 15-го созыва, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Речь идет о введении полицейской системы, соответствующей нашей стране, с учетом требований политической безопасности нашего государства, а также изменений и развития эпохи. Цель введения полицейской системы заключается в том, чтобы усовершенствовать правовое регулирование для обеспечения внутренней безопасности и социальной стабильности государства, создать эффективную и практичную систему органов и функций, тем самым еще больше укрепить и развить нашу правовую систему и государственный общественный строй», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Он отметил, что создание полицейской системы — необходимое требование государственного управления, и само по себе слово «полиция» «не является чем-то плохим». По словам главы государства, введение полицейской системы позволит четко разграничить сферы деятельности между правоохранительными органами внутри страны, обеспечить надлежащую взаимосвязь и взаимодействие между ними, а также будет способствовать налаживанию сотрудничества с полицейскими органами других стран.

Ким Чен Ын указал на необходимость провести разъяснительную и пропагандистскую работу среди населения, «чтобы все люди имели правильное понимание» о полиции и ее функциях.

В настоящее время функции охраны порядка в КНДР выполняют преимущественно войска общественной безопасности.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше