Ким Чен Ын анонсировал создание полицейской системы

«Речь идет о введении полицейской системы, соответствующей нашей стране, с учетом требований политической безопасности нашего государства, а также изменений и развития эпохи. Цель введения полицейской системы заключается в том, чтобы усовершенствовать правовое регулирование для обеспечения внутренней безопасности и социальной стабильности государства, создать эффективную и практичную систему органов и функций, тем самым еще больше укрепить и развить нашу правовую систему и государственный общественный строй», — подчеркнул Ким Чен Ын.
Он отметил, что создание полицейской системы — необходимое требование государственного управления, и само по себе слово «полиция» «не является чем-то плохим». По словам главы государства, введение полицейской системы позволит четко разграничить сферы деятельности между правоохранительными органами внутри страны, обеспечить надлежащую взаимосвязь и взаимодействие между ними, а также будет способствовать налаживанию сотрудничества с полицейскими органами других стран.
Ким Чен Ын указал на необходимость провести разъяснительную и пропагандистскую работу среди населения, «чтобы все люди имели правильное понимание» о полиции и ее функциях.
В настоящее время функции охраны порядка в КНДР выполняют преимущественно войска общественной безопасности.