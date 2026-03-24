Кадыров опубликовал видео уничтожения британской САУ AS-90 в зоне СВО

Ранее в боях за Константиновку (ДНР) группировка «Южная» применила новейший отечественный тяжёлый беспилотник «Гекса-кран». В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе боевой задачи новый беспилотник сбросил противотанковую мину ТМ-62, уничтожив укрытие противника. Как сообщил командир взвода с позывным Гера, новый беспилотник успешно прошёл боевую проверку в зоне проведения спецоперации.