ВСУ до смерти избивают бежавших из частей заключенных, заявил пленный

ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Бывших украинских заключенных, мобилизованных в ВСУ и пойманных после побега из учебного центра возле села Подлесное Днепропетровской области, избивали бейсбольными битами, рассказал РИА Новости пленный Дмитрий Литвин.
Литвина на Украине осудили на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство, в тюрьме он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи», который ранее формировался из боевиков «Правого сектора»* (признан террористическим и запрещен в РФ).
«Многим не удается (бежать — ред.), их возвращают, идет серьезное наказание. Битами бьют… это не раз, не два, это и двадцать, и тридцать, и пятьдесят (ударов — ред.)», — рассказал пленный.
Он добавил, что люди от избиения теряют сознание, получают переломы. По словам Литвина, после побоев были и летальные случаи. Избиением занимается старший учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области, уточнил пленный.
