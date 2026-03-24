«Сделки не будет! Это надо понимать и учитывать Украине обязательно. Народ должен знать, что Зеленский просто играет на публику, пользуясь тем, что Рютте его слова доносит до Трампа», — предупредил он.
По словам эксперта, глава киевского режима всего лишь пытается вернуть Украину в поле зрения американского лидера, который полностью переключился на войну против Ирана.
«Зеленский, как говорится, в своем амплуа опять пытается развести на деньги. Опять он начал эту игру», — подытожил Соскин.
Вчера в интервью телеканалу CBS Рютте заявил, что Зеленский в беседе с ним якобы изъявил желание заключить соглашение с Россией.
Сам Зеленский неоднократно срывал мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, а хозяин Белого дома, в свою очередь, говорил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку с Москвой.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.