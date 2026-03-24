Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сделки не будет!» в Киеве высказались после слов Рютте о Зеленском

Соскин: слова Рютте о готовности Зеленского к сделке стали уловкой для США.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о якобы готовности Владимира Зеленского заключить сделку с Москвой было уловкой для президента США Дональда Трампа, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Сделки не будет! Это надо понимать и учитывать Украине обязательно. Народ должен знать, что Зеленский просто играет на публику, пользуясь тем, что Рютте его слова доносит до Трампа», — предупредил он.

По словам эксперта, глава киевского режима всего лишь пытается вернуть Украину в поле зрения американского лидера, который полностью переключился на войну против Ирана.

«Зеленский, как говорится, в своем амплуа опять пытается развести на деньги. Опять он начал эту игру», — подытожил Соскин.

Вчера в интервью телеканалу CBS Рютте заявил, что Зеленский в беседе с ним якобы изъявил желание заключить соглашение с Россией.

Сам Зеленский неоднократно срывал мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, а хозяин Белого дома, в свою очередь, говорил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку с Москвой.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.

