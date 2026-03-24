Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын обвинил США в совершении актов терроризма по всему миру

Ким Чен Ын: США совершают акты терроризма по всему миру.

СЕУЛ, 24 мар — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва обвинил США в совершении актов государственного терроризма и агрессии по всему миру, текст выступления распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Как уже было отмечено ранее, хотя сейчас США по всему миру совершают государственный терроризм и агрессивные действия, высокомерное и безрассудное насилие и произвол США не ослабили волю прогрессивного человечества, стремящегося противостоять господству и подчинению и осуществить независимость и равенство, а напротив, разжигают антиамериканские чувства и ненависть сил независимости и толкают их к единству и сопротивлению», — говорится в тексте выступления.

По словам Ким Чен Ына, КНДР будет выполнять свою миссию и вести за собой «мировое течение к самостоятельности».

«Силы независимости непременно преодолеют сегодняшние испытания и станут сильнее сил гегемонии, а строительство справедливого и равноправного многополярного мира будет продвигаться еще более мощно», — отметил он.

Первая сессия ВНС 15-го созыва прошла в Пхеньяне 22−23 марта. На ней обсуждались кадровые вопросы, внесение поправок в Конституцию КНДР, а также выполнение пятилетнего плана развития государственной экономики, принятого на IX съезде Трудовой партии Кореи и бюджет на 2026 год.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше