Минздрав разрабатывает новый метод лечения туберкулеза

РИА Новости: Минздрав разрабатывает новый метод лечения туберкулеза.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Специалисты Минздрава России разрабатывают новое направление лечения туберкулеза с применением биотерапевтического препарата, его внедрение сократит сроки лечения заболевания, рассказала РИА Новости главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта.

«В настоящее время учеными НМИЦ ФПИ Минздрава России разрабатывается новое направление в лечении туберкулеза с применением биотерапевтического препарата литического микобактериофага D29, универсальный механизм действия которого обеспечивает эффективность независимо от профиля устойчивости возбудителя, включая полностью резистентные формы», — рассказала эксперт.

Она уточнила, что внедрение данного препарата позволит радикально повысить эффективность терапии лекарственно устойчивого туберкулеза, сократить сроки лечения и создать новый стандарт персонализированной терапии.

«Кроме этого, инновационной импортозамещающей разработкой стало создание автоматической картриджной системы экспресс-выявления ДНК возбудителя туберкулеза и микобактериозов, а также лекарственной устойчивости к трем-пяти препаратам одновременно», — заключила Васильева.