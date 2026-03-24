Захарова: прослушка телефона Сийярто показала псевдоединство Европы

Ситуация с прослушкой мобильного телефона главы внешнеэкономического ведомства Венгрии Петера Сийярто является демонстрацией европейского псевдоединства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вы знаете, это же их визитная карточка: на словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее», — сказала дипломат, которую цитирует ТАСС.
Вместе с тем она отметила, что следует отдать должное властям Венгрии. Захарова обратила внимание, что венгерское руководство честно заявляло, что отстаивает интересы своего народа и не пытается следовать курсу какой-либо другой страны.
«Это как раз таки антитренд внутри западноевропейского сообщества. Там не принято думать о людях, там принято думать об интересах неких групп элит, а методика такая, какая я сказала», — добавила официальный представитель МИД РФ.
Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что спецслужбы Украины прослушивали телефон Сийярто. По словам главы правительства, они получили абонентский номер чиновника от журналиста из Венгрии. Орбан также назвал эту ситуацию серьёзным нападением на страну.
Сийярто, в свою очередь, признался, что был шокирован фактом прослушки. Министр подчеркнул, что Будапешт не изменит свою позицию по Украине.