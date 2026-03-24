Австралия и ЕС подписали соглашение в сфере обороны и безопасности

СИДНЕЙ, 24 марта. /ТАСС/. Австралия и Евросоюз подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны и безопасности, которое вступило в силу немедленно. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
По его словам, договор укрепит сотрудничество в области кибербезопасности, борьбы с терроризмом и противодействия гибридным угрозам.
Альбанезе отметил, что соглашение предусматривает расширение обмена информацией, наращивание потенциала для совместного реагирования на угрозы, а также углубление взаимодействия в борьбе с радикализацией в интернете и финансированием терроризма. Кроме того, стороны договорились о запуске нового диалога по космической безопасности.
Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что партнерство создаст новые возможности для закупок военной техники. «Это соглашение позволит австралийским компаниям, занимающимся оборонными технологиями и инновациями, углубить отношения с европейскими коллегами и заложит основу для расширения военной промышленности страны», — отметил он.