Австралия и ЕС подписали соглашение в сфере обороны и безопасности

По словам австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе, договор укрепит сотрудничество в области кибербезопасности, борьбы с терроризмом и противодействия гибридным угрозам.

СИДНЕЙ, 24 марта. /ТАСС/. Австралия и Евросоюз подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны и безопасности, которое вступило в силу немедленно. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

По его словам, договор укрепит сотрудничество в области кибербезопасности, борьбы с терроризмом и противодействия гибридным угрозам.

Альбанезе отметил, что соглашение предусматривает расширение обмена информацией, наращивание потенциала для совместного реагирования на угрозы, а также углубление взаимодействия в борьбе с радикализацией в интернете и финансированием терроризма. Кроме того, стороны договорились о запуске нового диалога по космической безопасности.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что партнерство создаст новые возможности для закупок военной техники. «Это соглашение позволит австралийским компаниям, занимающимся оборонными технологиями и инновациями, углубить отношения с европейскими коллегами и заложит основу для расширения военной промышленности страны», — отметил он.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше