Бойцы «Центра» уничтожили замаскированную сеть управления и связи ВСУ

«В ходе плановой разведки операторами БПЛА подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” была выявлена замаскированная разветвленная сеть управления и связи формирований ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции. Уничтожение антенн связи и ретрансляторов позволило эффективно “ослепить” и лишить управления между подразделениями украинских боевиков на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.
Кроме того, расчеты войск беспилотных систем группировки уничтожили бронированные машины, автомобили и живую силу формирований ВСУ в ходе успешной засады в тылу перемещения противника на добропольском направлении.
В военном ведомстве добавили, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-МУ» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный БПЛА «Лелека» ВСУ на днепропетровском направлении. «Воздушная цель была поражена на высоте порядка 1,4 километра. Уничтожение беспилотника подтвердили средства наблюдения и системы объективного контроля», — подчеркнули в Минобороны России.