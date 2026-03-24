Бойцы «Центра» уничтожили замаскированную сеть управления и связи ВСУ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили замаскированную сеть антенн связи и ретрансляторов, что позволило лишить украинских боевиков управления между подразделениями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе плановой разведки операторами БПЛА подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” была выявлена замаскированная разветвленная сеть управления и связи формирований ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции. Уничтожение антенн связи и ретрансляторов позволило эффективно “ослепить” и лишить управления между подразделениями украинских боевиков на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

Кроме того, расчеты войск беспилотных систем группировки уничтожили бронированные машины, автомобили и живую силу формирований ВСУ в ходе успешной засады в тылу перемещения противника на добропольском направлении.

В военном ведомстве добавили, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-МУ» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный БПЛА «Лелека» ВСУ на днепропетровском направлении. «Воздушная цель была поражена на высоте порядка 1,4 километра. Уничтожение беспилотника подтвердили средства наблюдения и системы объективного контроля», — подчеркнули в Минобороны России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше