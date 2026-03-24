В Совфеде объяснили, могут ли пенсионеры получать пособие по безработице

Пенсионеры, которым уже назначена страховая пенсия по старости, в том числе досрочно, а также пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению, не признаются безработными и поэтому не получают пособие по безработице. Об этом говорит федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации».