В Совфеде объяснили, могут ли пенсионеры получать пособие по безработице

Пенсионеры, которым уже назначена страховая пенсия по старости, в том числе досрочно, а также пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению, не признаются безработными и поэтому не получают пособие по безработице. Об этом говорит федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации».
«В то же время региональные власти могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан (например, ветеранов, инвалидов, малоимущих пенсионеров)», — рассказал в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.
Впрочем, по его словам, иная ситуация для граждан предпенсионного возраста — для тех, кому до пенсии осталось пять и менее лет.
«Они могут претендовать на пособие по безработице при соблюдении ряда условий: если потеряли работу не по собственной вине (например, из‑за сокращения штата или ликвидации предприятия) и имеют стаж не менее 26 недель за год до обращения в центр занятости», — отметил Мурог.
Он объяснил, что для этой категории предусмотрены особые условия.
«При наличии стажа свыше 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин срок увеличивается на две недели за каждый год сверх этого стажа — но не более 24 месяцев в течение 36 месяцев», — заключил собеседник RT.
