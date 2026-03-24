Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС и Австралия заключили оборонный союз и открыли доступ к закупкам

Австралия и Европейский союз оформили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, документ начал действовать сразу после подписания, сообщает премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Ключевое решение — запуск нового формата взаимодействия между Канберрой и Брюсселем по вопросам безопасности. Соглашение охватывает киберугрозы, противодействие терроризму и борьбу с гибридными рисками.

По данным австралийского правительства, стороны договорились усилить обмен оперативной информацией и нарастить возможности совместного реагирования на угрозы. Отдельное направление — противодействие радикализации в интернете и перекрытие каналов финансирования террористической деятельности.

В рамках договоренностей также запускается отдельный диалог по вопросам безопасности в космической сфере.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз уточнил, что соглашение открывает дополнительные возможности для закупок военной техники. По его данным, документ позволит компаниям оборонного сектора Австралии расширить сотрудничество с европейскими партнерами и усилить промышленную базу страны.

