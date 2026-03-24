Экс-премьер Украины сообщил об отсутствии новых объектов ВПК в стране

Украина продолжает использовать инфраструктуру военно-промышленного комплекса, сформированную еще в советский период, при этом новые мощности в отрасли не создавались, передает ТАСС со ссылкой на бывшего премьер-министра страны Николая Азарова.
По его данным, в стране сохранились защищенные объекты оборонной промышленности, включая подземные предприятия и законсервированные производственные линии, созданные в СССР.
Азаров указал, что действующая модель работы ВПК предусматривает распределение государственных средств напрямую на уровень командиров бригад. Они, по его словам, самостоятельно взаимодействуют с производителями и размещают заказы. Такая схема, как он считает, позволила поддерживать выпуск продукции даже в условиях ударов и перебоев с энергоснабжением.
В то же время бывший глава правительства заявил, что подобный механизм исключает конкурентные процедуры и создает условия для коррупционных рисков.
Отдельно он отметил, что расположение подземных объектов оборонной инфраструктуры известно России, поскольку они были построены еще в советское время.
