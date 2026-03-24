В Красноярске увеличат объемы ямочного ремонта дорог

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице усилят работы по устранению ям на дорогах. Такое поручение дал глава города Сергей Верещагин.
«Сам езжу по городу, читаю ваши комментарии и понимаю, что выполняемые объемы нужно увеличить. Службы взяли эту задачу в работу», — подчеркнул мэр.
С начала года дорожники уже отремонтировали 83 проблемных участка. В марте работы прошли на ряде городских улиц, в том числе на Матросова, Парашютной, 40 лет Победы, проспекте Молодежном, Енисейском тракте, Северном шоссе, Гайдашовке, Калинина, Елены Стасовой и Красрабе.
16+