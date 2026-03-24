Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске увеличат объемы ямочного ремонта дорог

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице усилят работы по устранению ям на дорогах. Такое поручение дал глава города Сергей Верещагин.

Источник: НИА Красноярск

«Сам езжу по городу, читаю ваши комментарии и понимаю, что выполняемые объемы нужно увеличить. Службы взяли эту задачу в работу», — подчеркнул мэр.

С начала года дорожники уже отремонтировали 83 проблемных участка. В марте работы прошли на ряде городских улиц, в том числе на Матросова, Парашютной, 40 лет Победы, проспекте Молодежном, Енисейском тракте, Северном шоссе, Гайдашовке, Калинина, Елены Стасовой и Красрабе.

16+