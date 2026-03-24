Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве назвали заявление Рютте о Зеленском уловкой для Трампа

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем выступлении на YouTube-канале выразил мнение, что заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности Владимира Зеленского к сделке с Москвой было рассчитано на президента США Дональда Трампа.

По словам эксперта, на самом деле никакой реальной готовности к переговорам нет, а украинский лидер просто использует ситуацию, чтобы вновь привлечь внимание американского президента, который сейчас сосредоточен на противостоянии с Ираном.

Соскин считает, что Зеленский действует в привычной для себя манере, пытаясь таким образом вновь получить финансовую поддержку. Ранее, в интервью телеканалу CBS, генсек НАТО сообщил, что в ходе личной беседы украинский президент якобы выразил желание договориться с Россией.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, созванном по инициативе Украины, предупредил, что киевские власти, отказывающиеся от диалога и делающие ставку на продолжение боевых действий, вскоре могут столкнуться с изменением условий мирного урегулирования.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

