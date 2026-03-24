Провал «Моссада»: назван главный просчет Израиля в войне с Ираном

План Израиля по смене режима в Иране провалился из-за того, что противник неправильно растолковал цели иранской оппозиции во время протестов, сообщил в беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
По данным The New York Times, союзники делали ставку на разжигание внутреннего конфликта в Иране на фоне только что прошедших в стране протестов.
Уточняется, что план по дестабилизации Ирана предложил глава «Моссада» Давид Барнеа, позже его одобрила команда президента США Дональда Трампа.
«США и Израиль не поняли сути протестов в Иране. Здесь можно вспомнить факт о том, что, когда к Владимиру Высоцкому подошли американские журналисты, он сказал, что у нас в стране есть недостатки, но обсуждать он с ними их не будет. Здесь та же схема. Так называемые оппозиционные силы Ирана не считают себя произраильскими или проамериканскими. Их целями был внутренний диалог, они действуют в интересах своей страны. Они показали, что они не “пятая колонна” и будут также отражать интересы Ирана во время внешних угроз», — пояснил эксперт.
Перенджиев добавил, что и перед иранской оппозицией вряд ли стоял вопрос о смене режима в стране.
«Оппозиция не ставила вопрос о смене режима, как могли подумать в том же Израиле. Планировалось добиться секуляризации, то есть перехода от более религиозных правил и догм к светскости. И, мне кажется, если руководство Ирана пойдет на эти изменения, то и оппозиция ослабнет, посчитав, что цели достигнуты», — пояснил специалист.
