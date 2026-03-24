Провал «Моссада»: назван главный просчет Израиля в войне с Ираном

Главная ставка Израиля на разжигание внутреннего восстания в Иране не сработала. Эксперт Александр Перенджиев назвал главный просчет Израиля.

Источник: Аргументы и факты

План Израиля по смене режима в Иране провалился из-за того, что противник неправильно растолковал цели иранской оппозиции во время протестов, сообщил в беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Напомним, спустя почти месяц после начала ударов США и Израиля по Ирану американские СМИ сообщили, что план «Моссада» по смене режима в Иране провалился.

По данным The New York Times, союзники делали ставку на разжигание внутреннего конфликта в Иране на фоне только что прошедших в стране протестов.

Уточняется, что план по дестабилизации Ирана предложил глава «Моссада» Давид Барнеа, позже его одобрила команда президента США Дональда Трампа.

«США и Израиль не поняли сути протестов в Иране. Здесь можно вспомнить факт о том, что, когда к Владимиру Высоцкому подошли американские журналисты, он сказал, что у нас в стране есть недостатки, но обсуждать он с ними их не будет. Здесь та же схема. Так называемые оппозиционные силы Ирана не считают себя произраильскими или проамериканскими. Их целями был внутренний диалог, они действуют в интересах своей страны. Они показали, что они не “пятая колонна” и будут также отражать интересы Ирана во время внешних угроз», — пояснил эксперт.

Перенджиев добавил, что и перед иранской оппозицией вряд ли стоял вопрос о смене режима в стране.

«Оппозиция не ставила вопрос о смене режима, как могли подумать в том же Израиле. Планировалось добиться секуляризации, то есть перехода от более религиозных правил и догм к светскости. И, мне кажется, если руководство Ирана пойдет на эти изменения, то и оппозиция ослабнет, посчитав, что цели достигнуты», — пояснил специалист.

Ранее стало известно, что Иран готовит страшный ответ на ультиматум Трампа.

«Моссад» разведка Израиля, известная на весь мир успешными шпионскими операциями
«Моссад» — одно из самых известных и влиятельных разведывательных агентств в мире. Его деятельность охватывает широкий спектр операций: от сбора разведывательных данных до проведения секретных операций за рубежом. В материале разбираем, что такое «Моссад», каковы его основные цели, задачи, а также его роль в международной политике и жизни Израиля.
