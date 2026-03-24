РФ и КНР усиливают технологический союз и готовят совместные проекты

Россия и Китай способны выйти на новый уровень технологического развития за счет объединения научного и промышленного потенциала, передает ТАСС со ссылкой на директора Института Китая и современной Азии РАН Кирилла Бабаева.

Ключевой тезис — переход к более тесному технологическому взаимодействию двух стран на фоне обострения глобальной конкуренции в сфере технологий. По оценке эксперта, ни одно государство не может обеспечить прорыв в одиночку, включая крупнейшие экономики.

Заявление прозвучало на Боаоском азиатском форуме в китайской провинции Хайнань. В рамках дискуссий участники обсуждают усиление кооперации в науке, промышленности и цифровых технологиях.

Одним из центральных направлений названо развитие искусственного интеллекта. Речь идет о синхронизации подходов к созданию стандартов, выработке этических норм и внедрении ИИ в экономику. В качестве уже действующего механизма указано решение о создании двустороннего экспертного совета по сотрудничеству в сфере ИИ, принятое по итогам встречи глав правительств России и Китая в ноябре 2025 года в Ханчжоу.

Параллельно рассматривается расширение взаимодействия за пределы двустороннего формата — с возможным выходом на многосторонние площадки.

Отдельный блок — развитие совместных инфраструктурных проектов. На Дальнем Востоке формируются международные территории опережающего развития с льготным режимом для инвесторов. Один из пилотных проектов — российско-китайский агропромышленный парк, включающий зерновую логистику, переработку сырья и производство техники.

Также в повестке — энергетическое сотрудничество. Китай остается крупным покупателем российских энергоресурсов, при этом взаимодействие выходит за рамки поставок углеводородов. Обсуждаются проекты в атомной и гидроэнергетике, а также развитие возобновляемых источников.

Боаоский форум проводится с 2002 года и объединяет страны Азии. В 2026 году мероприятие проходит с 24 по 27 марта. В деловой программе — вопросы глобальной экономики, технологического развития и энергетической безопасности.

Читайте также: Китай получил миллионы баррелей нефти из Ирана через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
Читать дальше