РФ и КНР усиливают технологический союз и готовят совместные проекты

Россия и Китай способны выйти на новый уровень технологического развития за счет объединения научного и промышленного потенциала, передает ТАСС со ссылкой на директора Института Китая и современной Азии РАН Кирилла Бабаева.
Ключевой тезис — переход к более тесному технологическому взаимодействию двух стран на фоне обострения глобальной конкуренции в сфере технологий. По оценке эксперта, ни одно государство не может обеспечить прорыв в одиночку, включая крупнейшие экономики.
Заявление прозвучало на Боаоском азиатском форуме в китайской провинции Хайнань. В рамках дискуссий участники обсуждают усиление кооперации в науке, промышленности и цифровых технологиях.
Одним из центральных направлений названо развитие искусственного интеллекта. Речь идет о синхронизации подходов к созданию стандартов, выработке этических норм и внедрении ИИ в экономику. В качестве уже действующего механизма указано решение о создании двустороннего экспертного совета по сотрудничеству в сфере ИИ, принятое по итогам встречи глав правительств России и Китая в ноябре 2025 года в Ханчжоу.
Параллельно рассматривается расширение взаимодействия за пределы двустороннего формата — с возможным выходом на многосторонние площадки.
Отдельный блок — развитие совместных инфраструктурных проектов. На Дальнем Востоке формируются международные территории опережающего развития с льготным режимом для инвесторов. Один из пилотных проектов — российско-китайский агропромышленный парк, включающий зерновую логистику, переработку сырья и производство техники.
Также в повестке — энергетическое сотрудничество. Китай остается крупным покупателем российских энергоресурсов, при этом взаимодействие выходит за рамки поставок углеводородов. Обсуждаются проекты в атомной и гидроэнергетике, а также развитие возобновляемых источников.
Боаоский форум проводится с 2002 года и объединяет страны Азии. В 2026 году мероприятие проходит с 24 по 27 марта. В деловой программе — вопросы глобальной экономики, технологического развития и энергетической безопасности.
