Япония надеется на урегулирование ситуации вокруг Ирана через диалог

Обеспечение мира в регионе важно для международного сообщества в том числе и с точки зрения энергетической безопасности, отметил генсекретарь кабинета министров страны.

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Японии надеется, что урегулирования ситуации вокруг Ирана удастся добиться через диалог. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон и Тегеран якобы ведут переговоры об урегулировании конфликта.

«Япония убеждена в важности урегулирования проблем через диалог и надеется, что упомянутые переговоры продвинутся в позитивном направлении», — отметил он на просьбу журналистов прокомментировать слова Трампа. Кихара подчеркнул, что поддержание мира и стабильности на Ближнем Востоке, включая обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, имеет исключительно важное значение для Японии и международного сообщества, в том числе с точки зрения обеспечения энергетической безопасности.

Как написал президент США Дональд Трамп в Truth Social, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о прекращении боевых действий. По его словам, консультации «продолжатся в течение недели». Между тем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил информационному агентству IRNA, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию посредникам.

