Михаил Котюков выразил соболезнования близким Юрия Швыткин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава региона Михаил Котюков выразил соболезнования родным и близким депутата Госдумы Юрия Швыткин.
"Скоропостижно ушел из жизни наш коллега — Юрий Николаевич Швыткин.
Боевой офицер, человек долга и чести. Был участником боевых действий, награжден тремя орденами Мужества и другими государственными наградами.
Юрий Николаевич многое сделал для Красноярского края. Представлял интересы жителей — сначала в Законодательном Собрании, затем в Государственной Думе.
Мы все знали его как принципиального, ответственного и надежного человека. Его уважали коллеги, ему доверяли люди.
Он никогда не оставался в стороне — уже будучи депутатом Государственной Думы, добровольцем отправился в зону специальной военной операции, продолжал помогать нашим бойцам и их семьям.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича".
16+