Сальдо: иностранные СМИ не хотят ехать в Хорлы, чтобы увидеть факты об атаке ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что иностранные журналисты и общественные деятели не заинтересовались предложением посетить Хорлы и лично ознакомиться с фактами о теракте ВСУ, произошедшем там в новогоднюю ночь.
«Они не проявляют интереса, чтобы самим посмотреть, увидеть факты, а не придуманные фейковые новости, которые им даёт киевский режим», — сказал он.
В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы.
По данным Следственного комитета, погибли 29 человек, включая двоих детей, пострадали не менее 60. Дело расследуется как теракт.
В феврале в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма заявили, что все получившие ранения в результате удара ВСУ по Хорлам выписаны из больниц региона.