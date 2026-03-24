Сальдо: иностранные СМИ не хотят ехать в Хорлы, чтобы увидеть факты об атаке ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что иностранные журналисты и общественные деятели не заинтересовались предложением посетить Хорлы и лично ознакомиться с фактами о теракте ВСУ, произошедшем там в новогоднюю ночь.

«Они не проявляют интереса, чтобы самим посмотреть, увидеть факты, а не придуманные фейковые новости, которые им даёт киевский режим», — сказал он.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы.

По данным Следственного комитета, погибли 29 человек, включая двоих детей, пострадали не менее 60. Дело расследуется как теракт.

В феврале в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма заявили, что все получившие ранения в результате удара ВСУ по Хорлам выписаны из больниц региона.

