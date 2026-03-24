Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильская армия предупредила о новом пуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ сообщил, что занимается перехватом боеприпасов.

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в третий раз с начала суток предупредила о выявлении ракетного пуска с территории Ирана в сторону еврейского государства. Соответствующую информацию военные опубликовали в своем Telegram-канале.

ЦАХАЛ занимается перехватом ракет. По данным израильских изданий, на этот раз сирены сработали в северной части страны.

Первое предупреждение 24 марта было опубликовано в 01:17 мск, третье — в 04:55 мск. При втором пуске ракеты летели в направлении центральной части страны.

Ранее израильские власти предупредили о возможном налете БПЛА в пограничных с Ливаном районах.

