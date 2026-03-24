Назван потенциальный кандидат США в лидеры Ирана

«Он — один из самых перспективных вариантов. Он один из самых влиятельных… Но нам нужно проверить их, и мы не можем торопиться», — сказал один из чиновников, предупреждая, что никаких решений пока не принято.
В то же время Белый дом не связывает себя поддержкой одного кандидата и изучает нескольких потенциальных лидеров, чтобы выявить того, кто открыт к дипломатическим соглашениям. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт в свою очередь заявила, что это деликатный переговорный процесс и Штаты не будут «вести их через СМИ».
Ранее стало известно, что посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан.
