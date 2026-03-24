Назван потенциальный кандидат США в лидеры Ирана

Соединённые Штаты рассматривают спикера иранского парламента Мохаммад-Багера Галибафа как потенциального партнёра и лидера Ирана, так как президент США Дональд Трамп намерен перейти от военных действий к дипломатии. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимных чиновников.

Источник: Life.ru

«Он — один из самых перспективных вариантов. Он один из самых влиятельных… Но нам нужно проверить их, и мы не можем торопиться», — сказал один из чиновников, предупреждая, что никаких решений пока не принято.

В то же время Белый дом не связывает себя поддержкой одного кандидата и изучает нескольких потенциальных лидеров, чтобы выявить того, кто открыт к дипломатическим соглашениям. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт в свою очередь заявила, что это деликатный переговорный процесс и Штаты не будут «вести их через СМИ».

Ранее стало известно, что посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
