Сальдо: ВСУ получили разрешение на «превентивные» обыски жителей Херсона

ГЕНИЧЕСК, 24 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины получили разрешение на «превентивный» обыск и допрос оставшихся в Херсоне жителей как возможных сторонников России. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Теперь бойцам ВСУ официально дали добро на “превентивный” обыск и допрос любого гражданского, что иначе как очередной репрессивной мерой не назовешь», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос о ситуации в Херсоне.
В середине февраля глава региона заявил, что киевский режим поставил себе задачу выгнать с подконтрольной ему правобережной части Херсонской области всех оставшихся жителей, не давая им спокойной жизни. При этом, подчеркнул губернатор, правобережье является исторически российской территорией, которая будет восстановлена в составе России.