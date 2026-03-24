Военнослужащие группировки войск «Север» в течение суток уничтожили 32 пункта управления украинскими БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
«Уничтожены 32 пункта управления БПЛА, 215 БПЛА самолётного типа», — цитирует его РИА Новости.
22 марта в Министерстве обороны России заявили, что подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили свои позиции на фронте и за сутки уничтожили более 360 украинских военнослужащих.
Кроме того, сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили пять станций связи Starlink ВСУ.
