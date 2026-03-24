Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: число погибших в авиакатастрофе в Колумбии выросло до 66

МЕХИКО, 24 мар — РИА Новости. Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 в департаменте Путумайо выросло до 66, сообщила радиостанция Caracol.

Источник: U.S. Air Force

Ранее радиостанция со ссылкой на источники сообщала о 48 погибших.

«На данный момент подтверждено 66 погибших после авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо. 58 из них — из Национальной армии, 6 — из Воздушно-космических сил Колумбии и 2 — из Национальной полиции», — говорится в сообщении в блоге радиостанции в X.

По информации Caracol, всего на борту разбившегося самолета находились 128 военнослужащих, а не 125, как указывали ранее.

ВКС Колумбии сообщили в понедельник, что военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в районе Пуэрто-Легисамо, департамент Путумайо. Причины катастрофы пока не установлены, идет расследование.