СМИ: число погибших в авиакатастрофе в Колумбии выросло до 66

Ранее радиостанция со ссылкой на источники сообщала о 48 погибших.
«На данный момент подтверждено 66 погибших после авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо. 58 из них — из Национальной армии, 6 — из Воздушно-космических сил Колумбии и 2 — из Национальной полиции», — говорится в сообщении в блоге радиостанции в X.
По информации Caracol, всего на борту разбившегося самолета находились 128 военнослужащих, а не 125, как указывали ранее.
ВКС Колумбии сообщили в понедельник, что военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в районе Пуэрто-Легисамо, департамент Путумайо. Причины катастрофы пока не установлены, идет расследование.