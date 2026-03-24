Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын назвал отказ КНДР от денуклеаризации правильным

Ким Чен Ын заявил, что КНДР правильно сделала, отказавшись от денуклеаризации.

СЕУЛ, 24 мар — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал правильным и справедливым решение КНДР отказаться от денуклеаризации с учетом обстановки в мире, где права суверенных государств «беспощадно попираются» односторонним насилием, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын заявил об этом в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 15-го созыва.

По его словам, враждебные силы пытались соблазнить КНДР отказаться от ядерного оружия в обмен на некую компенсацию, но текущая ситуация в мире доказывает, что только сила может обеспечить безопасность страны.

«Сегодняшняя реальность наглядно доказывает, насколько справедливы были стратегический выбор и решение нашего государства — отвергнуть сладкоречивые обещания врагов и необратимо, навсегда закрепить обладание ядерным оружием», — заявил лидер КНДР.

Он напомнил, что в период 14-го созыва Верховного народного собрания КНДР узаконила ядерную политику и закрепила ее в конституции, а также, ускоряя укрепление ядерных сил, накопила мощь, реально сдерживающую войну и обеспечивающую баланс сил в регионе.

«Тем самым наше государство открыло новую эпоху, в которой безопасность обеспечивается не какими-либо декларациями или призывами, а силой, и мир защищается силой», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Он отметил, что нынешняя ситуация в мире, где достоинство и права суверенных государств «беспощадно попираются односторонним нажимом и насилием», ясно учит тому, что является подлинной гарантией существования страны и обеспечения мира.

«То, что мы, прозорливо распознав неизменную сущность и всё более наглеющую, эволюционирующую бесстыдность империалистических сил… заранее обеспечили реальные возможности противостоять будущим угрозам безопасности и даже наихудшим переменам, было поистине правильным», — заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР напомнил, что США и их союзники постоянно подтягивают к границам КНДР стратегические ядерные средства, «подрывая основы безопасности региона», но для Пхеньяна это уже не ново, а уровень безопасности КНДР выше, чем в других регионах мира.

По словам Ким Чен Ына, КНДР больше не является страной, подвергающейся угрозам. При этом прошедшие годы ясно показали, что ничто не способно остановить государство и народ, которые вместе борются за процветание и будущее с опорой на собственные силы, добавил он.

«Прочное создание ядерного щита не только надежно гарантирует и стимулирует развитие военной и безопасностной сфер, но также всех областей страны, включая экономику и культуру, и улучшение жизни народа», — подытожил лидер КНДР.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше