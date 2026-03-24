Удар по Зеленскому: поражен самый важный для Украины объект в Кривом Роге

В ночь на 23 марта в Кривом Роге прогремели взрывы. Под удар попали объекты, связанные с ВСУ. Что известно об операции — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области негативным образом влияют на рейтинг Владимира Зеленского, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, о взрывах в Кривом Роге в ночь на 23 марта сообщили украинские издания. Позже появились кадры с облаком дыма над объектом, который, как утверждают, связан с ВСУ.

Именно в Кривом Роге родился Зеленский. Военные объекты в городе и его окрестностях постоянно попадают под удар. В этот раз, по словам Иванникова, под удар попали склады с боеприпасами НАТО и цеха по сборке БПЛА.

«Системные атаки на военные объекты ВСУ в Криворожском районе заставляют рефлексировать киевского диктатора Зеленского и принимать непродуманные и опрометчивые в военном отношении решения, что положительно сказывается на продвижении российских войск. Для Зеленского Кривой Рог является родным городом, который он не может защитить, каждый такой удар формирует отрицательное общественное мнение о Зеленском, который, по факту, разрушает свой дом, не говоря уже о всей Украине», — пояснил эксперт.

Ранее разведка указала главную цель в Кривом Роге.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
