Удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области негативным образом влияют на рейтинг Владимира Зеленского, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, о взрывах в Кривом Роге в ночь на 23 марта сообщили украинские издания. Позже появились кадры с облаком дыма над объектом, который, как утверждают, связан с ВСУ.
«Системные атаки на военные объекты ВСУ в Криворожском районе заставляют рефлексировать киевского диктатора Зеленского и принимать непродуманные и опрометчивые в военном отношении решения, что положительно сказывается на продвижении российских войск. Для Зеленского Кривой Рог является родным городом, который он не может защитить, каждый такой удар формирует отрицательное общественное мнение о Зеленском, который, по факту, разрушает свой дом, не говоря уже о всей Украине», — пояснил эксперт.
