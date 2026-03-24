Больные раком в Черногории могут подать новые иски к НАТО, заявил адвокат

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения СБ ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в автономном крае Косово и Метохия и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.