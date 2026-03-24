Больные раком в Черногории могут подать новые иски к НАТО, заявил адвокат

БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. НАТО применяла снаряды с обедненным ураном и в Черногории при агрессии на Союзную республику Югославия (СРЮ) в 1999 году, там есть пострадавшие, которые получили онкологические заболевания и могут подать в суд на Североатлантический альянс, сообщил РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич в годовщину бомбардировок.
Во вторник исполняется 27 лет с начала бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) авиацией Североатлантического альянса 1999 года. Алексич 20 марта представил свою книгу «Ракеты правосудия» с «Сербском доме» в Подгорице и рассказал гражданам Черногории о последствиях бомбардировок обедненным ураном и судебных процессах в Сербии.
«Черногория также подверглась бомбардировкам обедненным ураном. А именно полуостров Луштица, мыс Азра, там во время войны находились до 100 военных и резервистов. Было 5−6 бомбардировок, поэтому есть заболевшие раком, это место на входе в Боко-Которский залив, рядом с городом Герцег-Нови», — сказал адвокат.
Он уточнил, что авиаударам с применением обедненного урана подвергся также главный черногорский аэропорт Голубовцы в Подгорице и муниципалитет Колашин на севере страны.
«Поэтому мы готовы представлять граждан Черногории, которые получили онкологические заболевания от применения НАТО обедненного урана, и мы готовы представлять их интересы и подать иски в суды республики», — отметил Алексич.
Помогает сербскому юристу итальянский адвокат Анджело Фиоре Тарталья, который представляет интересы итальянских военных, служивших в контингенте НАТО в Косово и Метохии, и добился более 500 решений судов в их пользу, которые уже вступили в силу в Европе.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения СБ ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в автономном крае Косово и Метохия и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.