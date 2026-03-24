В Ираке при авиаударе погиб командир шиитского ополчения

В обстреле сторонники «Аль-Хашд аш-Шааби» обвиняют США.

КАИР, 24 марта. /ТАСС/. Командир шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в иракской провинции Анбар на западе страны погиб близ города Эль-Хаббания в результате авиаудара. В обстреле сторонники ополчения обвиняют США, следует из их заявления.

«Командир “Аль-Хашд аш-Шааби” в провинции Анбар Саад Дауаи и еще несколько его сторонников были убиты в результате атаки США по штабу командования», — говорится в тексте, выдержки из которого приводит портал Shafaq News. В этой связи ополченцы призвали политические партии Ирака «выработать четкую позицию в отношении нарушений суверенитета страны со стороны США». О точном числе погибших в «Аль-Хашд аш-Шааби» не сообщили, однако, по данным египетского телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», в результате обстрела погибли не менее 6 человек.

Отряды «Аль-Хашд аш-Шааби» были сформированы в период борьбы в Ираке с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и сыграли весомую роль в победе над ИГ. Шиитское ополчение официально включено в состав иракской армии, однако США рассматривают «Аль-Хашд аш-Шааби» как проиранскую структуру, которая, по убеждению Вашингтона, поддерживается и финансируется властями в Тегеране.

