СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост лидера Ирана

В понедельник американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры, которые продолжатся в течение недели. При этом МИД Ирана опроверг эти утверждения.