СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост лидера Ирана

Politico: США рассматривают спикера парламента Галибафа как нового лидера Ирана.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США рассматривают спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа потенциальным лидером государства, утверждает издание Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

«Администрация Трампа втайне рассматривает спикера иранского парламента в качестве потенциального партнера и даже будущего лидера, поскольку президент сигнализирует о переходе от военного давления к завершению через переговоры», — говорится в материале.

Как пишет издание, заинтересованность Белого дома в поиске партнера по переговорам свидетельствует о желании выйти из конфликта.

«Он (Галибаф. — Прим. ред.) — один из самых перспективных кандидатов», — приводятся в материале слова американского чиновника.

В понедельник американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры, которые продолжатся в течение недели. При этом МИД Ирана опроверг эти утверждения.

В ведомстве считают, что решение США отложить удары по иранским энергообъектам является попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов в отношении страны.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше